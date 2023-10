Sicilia a fuoco, incendi sparsi per l’Isola: fiamme anche in autostrada [VIDEO]

Proseguono gli incendi in Sicilia: fiamme anche in autostrada. Colpita in particolare la provincia di Messina: alcuni video dei roghi.

Un vasto incendio ha interessato inizialmente la zona collinare di Villafranca Tirrena, in particolare il centro abitato di Calvaruso, per poi estendersi all’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto che conduce a Milazzo. Non a caso la Protezione civile regionale ha proclamato allerta rossa per le province di Trapani, Palermo, Messina e Catania.

Allerta che era stata lanciata già nella giornata di ieri, a conferma della difficoltà di fronteggiare il pericolo anche quando previsto, di circoscrivere i roghi e della frequenza e persistenza dei fenomeni incendiari nell’isola che già nel corso dell’estate ha dovuto affrontare questa emergenza. Non risultano feriti e non sono stati ancora verificati e quantificati i danni, ma tutta la zona della provincia tirrenica e il suo paesaggio restano in pericolo. Di seguito alcuni video degli incendi in questione, pubblicati dalla pagina Facebook “Centro Meteorologico Siciliano”.