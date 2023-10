Terrorismo, attentatore Bruxelles era sbarcato in Sicilia: indagini su contatti in Italia

Sono in corso le indagini sugli eventuali contatti potenzialmente pericolosi che potrebbe avere in Italia.

Il 45enne di origini tunisine che due giorni fa ha ucciso due svedesi a Bruxelles era inizialmente sbarcato a Lampedusa nel 2011. Adesso si indaga dunque sui contatti potenzialmente pericolosi che potrebbe avere in Italia: l’attenzione verso la minaccia terroristica è alta anche nel Bel Paese.

Nel frattempo, ieri ci sono stati due arresti a Milano in un blitz antiterrorismo. “Dall’immigrazione illegale di massa possono sorgere anche gravi rischi per la sicurezza in Europa”, avverte la premier Giorgia Meloni; si attendono novità sul da farsi.