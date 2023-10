Catania FC, ufficialmente crisi: gli highlights della sconfitta contro la Juve Stabia

Il Catania perde fuori casa contro la capolista Juve Stabia, scalando al 14esimo posto con 8 punti in 7 partite. È crisi.

Il Catania non riesce ancora a decollare in questa serie C. Lo dimostra la discontinuità degli ultimi risultati e, per ultima, la sconfitta di ieri contro la capolista Juve Stabia del girone C che porta a casa i 3 punti grazie ad una rete segnata da Meli al 30′ del primo tempo, facendo ufficialmente entrare in crisi la squadra allenata da Luca Tabbiani, attualmente al 14esimo posto in classifica, con 8 punti in 7 partite.

Una squadra che ancora non convince del tutto, facendo vedere ottime cose, come nella partita contro la Casertana vinta per 4-0 ma con altrettanti passi indietro sia nel match contro il Latina lo scorso weekend che in quello di ieri allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia.

Ecco, di seguito, gli highlights dell’1-0 dei padroni di casa contro il Catania.