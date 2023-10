Juve Stabia – Catania FC: divieto di trasferta per i tifosi catanesi

In vista della gara Juve Stabia-Catania è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Catania.

È in programma per domenica 15 ottobre alle ore 14:00 presso lo stadio “Romeo Menti” la partita tra Juve Stabia- Catania. Si tratta dell’ottava giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24.

Tuttavia, i tifosi del Catania FC non potranno assistere alla partita. Infatti, il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania. Ne consegue che non dovranno, né potranno esserci ospiti di Catania e provincia presenti alla partita per questioni di ordine pubblico.