Catania, in corso pulitura dei torrenti Forcile, Acquasanta e Acquicella [VIDEO]

Sono in corso operazioni di manutenzione nei torrenti Forcile, Acquasanta e Acquicella per prevenire il rischio idrogeologico ed idraulico.

Sono in corso gli interventi delle ruspe per la disostruzione degli alvei dei torrenti Forcile, Acquicella e Acquasanta disposti dal sindaco Trantino e dall’assessore alle manutenzioni Petralia.

L’obiettivo dei lavori è mettere in sicurezza il territorio di Catania Sud, con particolare riferimento ai corsi d’acqua della zona industriale e al villaggio Santa Maria Goretti, quelli più esposti a rischio allagamento in previsione delle piogge autunnali e consentire il libero e regolare deflusso delle acque nei canali.

Opere di pulizia per prevenire il rischio idrogeologico ed idraulico nei territori comunali, realizzate con modalità urgenti, grazie al finanziamento ad hoc di quasi 250 mila euro dell’assessore regionale Andrea Messina.

Due distinti interventi realizzati in sinergia tra la direzione comunale ambiente e quella alle manutenzioni, visionati stamani dall’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia, Durante il sopralluogo accompagnato dai tecnici comunali, l’assessore della giunta Trantino ha constatato il notevole dispiegamento di mezzi meccanici per eliminare i tanti residui dai corsi d’acqua e favorire il flusso.

La liberazione dalle ostruzioni causate da liquami e vegetazione spontanea, a monte e a valle dei torrenti, è eseguita con l’impiego di operatori specializzati e sarà completata in due settimane.

“L’obiettivo di questi lavori per cui va il nostro ringraziamento all’assessore regionale Andrea Messina per il finanziamento – hanno spiegato il sindaco Trantino e l’assessore Petralia – è quello di neutralizzare lo stato di potenziale emergenza con azioni coordinate preventive, liberando sistemi di deflusso delle acque piovane alla zona industriale e nella zona di Santa Maria Goretti e dell’aeroporto. Dobbiamo farci trovare pronti in caso di inondazioni, purtroppo sempre più frequenti, a causa del cambiamento climatico e al formarsi delle cosiddette bombe d’acqua, limitando per quanto possibile i danni alle cose e alle persone sul territorio urbano”.

In prospettiva, l’Amministrazione Comunale si appresta a sottoscrivere una convenzione con la Zes Sicilia orientale, ente che ha stanziato oltre un milione di euro per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico per la zona industriale; lavori di messa in sicurezza del distretto produttivo di fondamentale importanza, che potrebbero essere eseguiti già nella prossima primavera.