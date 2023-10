Sciopero AST 9 ottobre: possibili disservizi

Sciopero AST 9 ottobre: l’Azienda Siciliana Trasporti Spa è coinvolta nella protesta di 24 ore. Per questo, il servizio potrebbe subire variazioni e/o limitazioni.

Sciopero AST 9 ottobre: l’Azienda Siciliana Trasporti Spa (AST Spa) ha informato tutti coloro che usufruiscono del servizio erogato da essa stessa che, in occasione dello sciopero nazionale di ventiquattro ore del settore del Trasporto Pubblico Locale, proclamato dall’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato per la giornata di lunedì 9 ottobre 2023, il servizio potrebbe subire variazioni e/o limitazioni.

Sciopero AST 9 ottobre: quanto dura

La momentanea astensione dal lavoro è stata decisa, seguendo il rispetto delle norme procedurali vigenti in materia, dall’Azienda Siciliana Trasporti Spa (AST Spa). Si tratta di una decisione che riguarda il Paese intero, secondo quanto proclamato dall’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato.

Il servizio di trasporto, dunque, non sarà erogato per 24 ore, causando inevitabili variazioni, limitazioni e disagi ai cittadini che si muovono con bus, metro e treni.

Sciopero AST 9 ottobre: cosa succede in Sicilia

Lo sciopero dura ventiquattro ore e riguarda, ovviamente, anche la Sicilia, come tutte le altre regioni italiane. Secondo quanto comunicato, questo verrà articolato secondo le seguenti fasce orarie:

mattino dalle ore 06:00 alle ore 09:00 ;

; pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 16:30 , fine turno di servizio per tutto il personale viaggiante;

, fine turno di servizio per tutto il personale viaggiante; intera giornata di 24 ore di sciopero per il personale amministrativo, personale di terra, personale d’officina e lavaggio, nel rispetto delle norme vigenti e con la salvaguardia dei servizi minimi essenziali.

Sciopero AST 9 ottobre: perché?

L’agitazione indetta dall’Usb durerà 24 ore e vuole “recuperare” lo sciopero del 29 settembre, ridotto a 4 ore dalla precettazione del ministro Matteo Salvini.

L’Usb sarà da sola, “Ma noi rappresentiamo almeno il 70% della categoria a livello nazionale”, dice il sindacato. La mobilitazione nazionale vuole rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi, il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, così come l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e, ultimo ma non per importanza, il salario minimo per legge a 10 euro l’ora.