Catania, screening gratuiti al Policlinico: al via la campagna “Derma Point”

Screening gratuiti presso il Policlinico di Catania: di seguito tutte le informazioni utili riguardati l'evento.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, domani 7 ottobre 2023, dalle ore 9 alle ore 12.30 offrirà screening e consulti gratuiti per prevenire la cheratosi attinica.

Si tratta di una patologia che si manifesta con macchie sulla pelle rossastre e secche, ruvide o squamose, più diffusa tra le persone di età avanzata e pelle chiara. Prevalentemente causata da un’esposizione cronica al sole senza un’adeguata protezione, in alcuni casi può evolvere in un tumore della pelle: per questo motivo è bene tenere sotto controllo i possibili sintomi.

Se si hanno più di 50 anni e macchie rossastre, è possibile dunque prenotare uno screening gratuito, riservato all’individuazione dei sintomi della cheratosi attinica. Il controllo si terrà presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, Via Santa Sofia 78 a Catania, presso la UOC di Dermatologia, padiglione n. 4, piano zero. Per avere ulteriori informazioni sull’evento, basta consultare il sito www.derma-point.it.