Controlli in un cantiere edile nel Catanese: denunciato un 29enne

I carabinieri di Catania hanno denunciato un 29enne catanese, titolare di una ditta con sede legale a Pedara.

Denunciato un 29enne catanese, titolare di una ditta con sede legale a Pedara: i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Gravina di Catania, hanno infatti svolto un servizio ispettivo presso un cantiere edile, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione sociale e degli adempimenti connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Diverse le anomalie trovate dai militari dell’Arma: per esempio, l’unico lavoratore presente presso la ditta di Pedara era infatti stato assunto “in nero“. Oltre al deferimento del proprietario dell’azienda all’Autorità giudiziaria, dunque, i carabinieri hanno elevato nei suoi confronti ammende per 7.800,00 euro, applicando sanzioni amministrative per un importo di euro 3.600. Inoltre, sono stati recuperati contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 800,00 euro.