Sicilia, realizzato l’arancino più grande del mondo: pesa oltre 56 chili

Realizzato l'arancino più grande del mondo. Si tratta di un nuovo Guinness World Records: ecco dove è stato realizzato.

Si chiamano Stefano e Davide Ferro del Panificio Panyllo e sono coloro che hanno realizzato l’arancino più grande del mondo, in occasione dell’evento “MEGARANCINO“, svoltosi a Messina domenica 1 ottobre, in una piazza Duomo gremita di gente, con il sostegno del Comune di Messina e il supporto di Confcommercio Messina e il Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina.

Ospite dell’evento Lorenzo Veltri, giudice del Guinness World Records, noto per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 “Lo Show dei Record“, il quale ha, in maniera rigorosa analizzato tutti gli aspetti al fine di poter attribuire il riconoscimento.

L’ arancino più grande del mondo ha raggiunto il peso di 56,2 chili per 60 cm di altezza e 55 cm di diametro, superando ampiamente il precedente record di 32,7 Kg ottenuto nel 2019 a Catania.

“Siamo felici per noi, per Messina e per tutta la categoria del settore della rosticceria della città — dichiarano Stefano e Davide Ferro —. È una grande emozione aver ottenuto il prestigioso titolo internazionale dopo un lavoro intenso durato settimane e un grande sforzo organizzativo. Ringraziamo coloro che ci hanno supportato, in primis la nostra famiglia, il Comune di Messina, i Comuni della provincia che hanno partecipato, Sabrina Assenzio che ha creato il progetto, il vicepresidente di Confcommercio Maurizio La Malfa, l’ingegnere Francesco Mento che ha curato l’organizzazione tecnica e tutte le persone che hanno lavorato per il successo dell’intera manifestazione”.