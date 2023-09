Sciopero aerei 29 settembre: i voli garantiti da e per Catania

Sciopero aerei 29 settembre: possibili disagi per i passeggeri nel corso della giornata di oggi . Ecco i voli garantiti da e per Catania.

Sciopero aerei 29 settembre: sono previsti disagi per la giornata di oggi, venerdì 29 settembre, per i passeggeri del trasporto aereo. I viaggiatori dovranno, dunque, assicurarsi dell’operatività dei proprio voli. Ecco quali sono le motivazioni e i voli garantiti da e per Catania.

Sciopero aerei 29 settembre: le motivazioni

Era in bilico fino all’ultimo ma ieri lo sciopero aerei del 29 settembre è stato confermato.

Diverse le motivazioni che hanno reso necessaria la protesta. Tra queste spicca il sostegno alla vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto alla fine del 2017. Lo sciopero segue quelli effettuati nei mesi precedenti, in particolare a giugno e a luglio di quest’anno.

Sciopero aerei 29 settembre: chi partecipa

A partecipare allo sciopero non garantendo, di conseguenza, il pieno servizio, sarà il personale di terra e handling aeroportuale, affiancati dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo. Secondo quanto riportano questi ultimi, non è stato possibile ottenere risultati neanche dall’incontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A questi si aggiungono gli assistenti di volo della compagnia a aerea Easy Jet Airline che si fermeranno per 4 ore, dalle ore 13 alle 17.

Sciopero aerei 29 settembre: quanto dura

Presa di posizione forte, dunque, sia del personale che dei sindacati. La durata dello sciopero sarà, infatti, di 24 ore, arco di tempo in cui i passeggeri potranno andare incontro a voli con pesanti ritardi o addirittura cancellati.

A tal proposito, per chi viaggia da e per Catania, si consiglia di consultare il sito dello scalo etneo al fine di verificare la regolarità del proprio volo.

I voli garantiti da e per Catania

Ecco, di seguito, l’elenco dei voli garantiti da e per Catania per la giornata di oggi, 29 settembre, che comprendono tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 e tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Di seguito, l’elenco dei voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.

Partenze:

DAT 1901 CATANIA (LICC) PANTELLERIA (LICG);

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY).

Arrivi:

DAT 1900 PANTELLERIA (LICG) CATANIA (LICC);

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC).

Ecco, invece, i voli intercontinentali garantiti da e per Catania: