Numeri record di tartarughe marine in Sicilia: nidi anche a Catania

Anno d’oro per le nidificazioni di Caretta caretta nel Mediterraneo occidentale: i nidi registrati in Italia a chiusura della stagione sono 444, dato record.

La Sicilia è in cima alla classifica con 156 nidi, come afferma Legambiente in una nota. Nello specifico, nel territorio di Siracusa sono stati trovati 60 nidi, localizzati in particolar modo tra Pachino, Noto e Isola delle Correnti. Ad Agrigento ne sono stati trovati 32, a Lampedusa, Licata e Sciacca. A Ragusa 29, nei territori di Marina di Modica, Scicli, Vittoria, Pozzallo e Ispica. In provincia di Trapani, invece, 10 nidi, trovati soprattutto tra San Vito Lo Capo e Marsala. A Catania sono stati trovati 3 nidi, mentre a messina 4.

Come dice Legambiente si tratta di un grande risultato, “ottenuto grazie all’impegno delle diverse associazioni presenti sul territorio. Anche se i numeri esatti si avranno a fine stagione, si stima che i nuovi nati di origine siciliana saranno circa 7mila“.