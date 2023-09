Catania, muore dopo anestesia in ospedale: doveva subire un intervento chirurgico

La donna, deceduta martedì scorso in un ospedale di Catania, lascia il marito e due figli.

Disposto dalla Procura di Catania il sequestro della salma della 57enne Maria Grazia Fiore, di Scicli, morta martedì scorso presso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

La donna era ricoverata al nosocomio: il suo decesso sarebbe avvenuto a causa di uno shock anafilattico a seguito della somministrazione dell’anestesia necessaria per effettuare un intervento chirurgico alla tiroide. Secondo le testimonianze, però, la vittima era già stata stata sottoposta ad anestesia in passato, senza accusare problemi.

Adesso la famiglia ha presentato denuncia in Questura a Catania: la cartella clinica della donna è stata sequestrata, così come il corpo, in attesa della nomina di un medico legale per effettuare l’autopsia.