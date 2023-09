Mick Jagger turista a Catania: “Mi sono divertito a passare del tempo in Italia” [FOTO]

Mick Jagger ha postato alcune foto che lo ritraggono turista a Catania: ecco le immagini in questione qui di seguito.

Mick Jagger, cantautore, musicista e attore britannico, nonché fondatore e frontman dei Rolling Stones, ha passato qualche giorno in vacanza a Catania.

Il cantante, infatti, ha postato sui social qualche foto di lui in vacanza nella città etnea: “Mi sono divertito a passare un po’ di tempo in Italia recentemente“, ha scritto. Nelle immagini lo si può vedere con un cappellino nero calato sul viso, probabilmente per celare la sua identità ai fan e godersi la vacanza, con lo sfondo del Castello Ursino, ma non solo.