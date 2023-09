Funerali Napolitano: alla Prefettura di Catania aperto un registro di condoglianze

Il Presidente Emerito Giorgio Napolitano è deceduto lo scorso 22 settembre. Aperto alla Prefettura di Catania un registro di condoglianze.

Martedì 26 settembre, a Roma, si terranno le esequie del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto lo scorso 22 settembre. Per questo motivo, alla Prefettura di Catania, in via Prefettura 14, è stato aperto un registro di condoglianze.

Secodno quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro di Condoglianze resterà a disposizione di tutti coloro che abbiano voglia di esprimere un messaggio di cordoglio, da oggi fino a martedì 26 settembre 2023.