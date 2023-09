Catania, controlli nei chioschi: sequestrati 50 litri di sciroppi

I carabinieri di Catania hanno eseguito diversi controlli nel centro storico e nel quartiere di San Cristoforo, rilevando irregolarità.

A Catania, i carabinieri della compagnia di piazza Dante, con i colleghi della compagnia di Intervento operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e quelli del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas), hanno eseguito dei controlli nei quartieri del centro storico e San Cristoforo, al fine di contrastare l’illegalità diffusa. In particolare, le ispezioni si sono concentrate sul fenomeno della guida senza casco e sulla tutela igienico sanitaria nei chioschi.

Le sanzioni applicate

I controlli dei militari presso i chioschi catanesi si sono rivelati molto utili: infatti, in un chiosco del quartiere San Cristoforo, sono stati sequestrati 50 litri di sciroppi privi di tracciabilità della provenienza e, per tale motivo, al titolare è stata comminata una sanzione di 1.500,00 euro.

Per quanto riguarda invece i controlli sulla guida, sono state identificate 41 persone, controllate 30 auto ed elevate sanzioni al codice della strada per 14.500,00 euro circa a causa di mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione. Per la guida senza il casco, è avvenuto il contestuale sequestro amministrativo dei motocicli. Inoltre, 8 motoveicoli sono stati sequestrati perché privi della prevista copertura assicurativa.