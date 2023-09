Catania, vandalizzata Piazza Europa: danneggiata la nuova area sportiva

In Piazza Europa, si sono conclusi i lavori per la costruzione di una palestra a cielo aperto, che non è stata ancora inaugurata, ma sono già cominciati gli atti vandalici.

Di recente, a Piazza Europa, è stata realizzata una palestra a cielo aperto, con vari attrezzi per fare ginnastica e per fare movimento in piena libertà in centro città. Tuttavia, nonostante i lavori per realizzarla e nonostante non sia stata ancora inaugurata, uno di questi strumenti è stato già danneggiato alla base.

Non si tratta del primo caso di vandalismo avvenuto in città. Questi eventi scatenano sempre la rabbia e l’indignazione dei cittadini che vorrebbero godere di servizi come quelli in questione e non possono farne uso. Di seguito la foto, pubblicata dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania“. Nell’immagine è possibile vedere l’attrezzo danneggiato, ancora prima dell’inaugurazione dell’area palestra di Piazza Europa.