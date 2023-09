Stasera in TV: in onda “Tenet” e “Cinquanta Sfumature di Nero”

Ecco il palinsesto di stasera, per guardare alcuni film direttamente dal proprio divano di casa, in alternativa al cinema.

Di seguito i consigli dalla redazione di LiveUnict su cosa poter guardare stasera in tv, comodamente dal divano di casa.

Tenet [Italia 1, ore 21:20]: film dell’acclamato regista Christopher Nolan – è “Oppenheimer” la sua ultima opera al cinema – questo lungometraggio del 2020 è un puro viaggio fantascientifico nel tempo, anzi, nell’inversione del tempo con John David Washington e Robert Pattinson nel ruolo di protagonisti. Prima visione televisiva sul canale Mediaset.

Army of One [Rai 4, ore 21:20]: Stato dell’Alabama: l’agente speciale Brenner Baker (Ellen Hollman) viene rapita, insieme al marito, da alcuni malviventi che arrivano ad uccidere l’uomo. Una dura questione di vendetta per Baker.

Cinquanta Sfumature di Nero [La5, ore 21:10]: seconda pellicola della famosa serie. In questo lungometraggio datato 2016, Ana Steele (Dakota Johnson) deciderà di tornare nella vita di Christian Grey (Jamie Dornan) ma alle sue condizioni. Alcune figure della passata vita del signor Grey, però, faranno incrinare nuovamente il rapporto tra i due.

Notte al Museo 3: il segreto del Faraone [Nove, ore 21:25]: terzo film della fortunatissima – e a buona ragione – saga de “Una notte al Museo”. Qui, il protagonista e guardiano del museo, Larry (Ben Stiller), deve trovare il modo di salvare i suoi amici del Museo di Storia Naturale di New York… per farlo, dovrà volare fino a Londra insieme al figlio Nick.