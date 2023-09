Stasera in TV: in onda “Ulisse il piacere della scoperta” e “Blade 2”

Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Ulisse – Il piacere della scoperta [RaiUno, ore 21:30]: In questa puntata Alberto Angela, parlerà della città di Istanbul dalle origini a oggi.

Calcio – Europa League – Atalanta Vs Rakow Czestochova [TV8, ore 20:55]: L’atalanta di Gasperini affronterà la squadra polacca per la prima giornata dei gironi di Europa League.

Blade 2 [Italia 2, ore 21:15]: Il calciatore di vampiri Blade stringe un’alleanza con i suoi nemici per combattere un nemico ancora più potente, ovvero Jared Nomak.

Transformers – La vendetta del caduto [Mediaset20, ore 21:04]: Sam vorrebbe frequentare il collage normalmente, ma dovrà affrontare dei nemici molto pericolosi.