Lavoro Sicilia: Decathlon, Eurospin e Bricocenter assumono

Lavoro Sicilia: Eurospin, Decathlon e Brico Center sono in cerca di personale. Ecco alcune delle posizioni aperte a cui poter inviare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Decathlon alla ricerca di personale

Con la mission di rendere il piacere dello sport sempre più appetibile grazie ai propri prodotti, il punto vendita Decathlon di Catania, in via Gelso Bianco, è attualmente alla ricerca di una figura di sales assistant da inserire all’interno del proprio team. Di seguito, i requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività lavorativa:

Accoglienza del cliente all’acquisto, attraverso canali fisici o digitali;

del cliente all’acquisto, attraverso canali fisici o digitali; Garanzia della disponibilità dello stock;

della disponibilità dello stock; Autonomia decisionale in merito alla gestione del layout/merchandising del negozio;

in merito alla gestione del layout/merchandising del negozio; Gestione dell’attività in base alle “quattro R”: riduco, riparo, riciclo, riuso;

Il contratto proposto per questa posizione consiste in un part-time misto, da 20 ore settimanali, con una durata da 1 a 6 mesi e con possibile evoluzione in contratto di apprendistato. Percezione di circa 800€ lordi al mese.

Lavoro Sicilia Eurospin assume

Una tra le aziende leader nella grande distribuzione, il gruppo Eurospin vuole rinforzare il proprio gruppo di lavoro nel punto vendita sito a Caltanissetta inserendo una figura di addetto/a alle vendite. Ecco ciò che si richiede ai candidati per questa posizione aperta:

Capacità di adattamento e flessibilità ;

di adattamento e ; Capacità di lavorare in team;

di lavorare in team; Preferibile residenza in zone limitrofe;

in zone limitrofe; Automuniti;

Brico Center in cerca di personale

Brico Center, azienda dalla forte impronta nella distribuzione organizzata, sta cercando degli addetti alle vendite per il reparto di idraulica, falegnameria e giardino da integrare nel proprio punto vendita di Milazzo situato in Contrada Masseria. Si elencano i requisiti richiesti per questa mansione:

Diploma di scuola superiore;

di scuola superiore; Pregressa esperienza da idraulico, elettricista o falegname;

da idraulico, elettricista o falegname; Pregressa esperienza di vendita;

di vendita; Accoglienza del cliente all’acquisto;

del cliente all’acquisto; Gestione del negozio e dei suoi stock;

Per questa posizione lavorativa sono previsti un contratto part-time a tempo determinato, formazione continua anche in digitale ed un piano di assicurazione sanitaria ed altre convenzioni.

Si consiglia, a chiunque possa essere interessare l’invio delle proprie candidature alle posizioni sopra elencate, di rivolgersi ai siti ufficiali delle aziende per ulteriori informazioni in merito a queste o altre opportunità.