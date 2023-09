Catania, ladro smonta un’auto sulla strada: denunciato

Un uomo è stato colto sul fatto dai Carabinieri mentre smontava una Fiat Panda in strada: per lui è scattata la denuncia.

Furto sventato a Catania dai Carabinieri nel corso della scorsa notte. Un 38enne marocchino è stato denunciato dai Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto a seguito di una segnalazione eseguita da un passante che ha visto un uomo aggirarsi tra delle auto parcheggiate in via Vittorio Emanuele. Una volta localizzato, il sospettato, che è stato individuato via Vittorio Emanuele e via Politi, ha tentato di nascondersi all’interno di una Fiat Panda, senza riuscire nel suo intento.

L’auto dentro la quale l’uomo avrebbe cercato di nascondersi era quella oggetto dello smantellamento. Secondo quanto rilevato, i pezzi già smontati erano stati scelti sulla base di vere e proprie “ordinazioni”. L’uomo avrebbe proceduto rompendo il finestrino posteriore destro per poi smontare cruscotto, vano portaoggetti ed alcuni componenti dell’autoradio.

Questo intervento fa parte di una campagna di contrasto ai furti di parti di auto e moto iniziata a gennaio e ancora in corso. Finora, sono 7 gli arresti in flagranza e 18 le denunce a piede libero effettuate dai Carabinieri. Tra questi, presenti anche casi di violazioni in materia ambientale connesse alla gestione e smaltimento dei rifiuti speciali.