Catania, aprono asili nido comunali: come fare richiesta

Il Comune di Catania ha comunicato l'apertura ufficiale degli asili nido comunali: ecco come fare richiesta del servizio.

Gli asili nido comunali inizieranno la loro attività lunedì 18 settembre. Sono circa 600 i posti disponibili, per i bambini da 0 a 3 anni, negli undici asili nido dislocati in nove plessi, assistiti da personale specializzato, tutti i giorni dalle ore 7:30 alle 14:00, sabato e domenica esclusi.

“Trovo di particolare importanza per le famiglie che gli asili nido vengano aperti in contemporanea alle scuole curriculari – ha commentato il sindaco Enrico Trantino -. Un fatto, a quanto mi dicono, forse senza precedenti nel Comune di Catania, il cui merito è da ascrivere a dirigenti, funzionari e impiegati dei servizi sociali che hanno saputo programmare per tempo l’organizzazione e il funzionamento e all’impulso dato negli ultimi mesi dall’assessore Brucchieri, che con entusiasmo e competenza opera in questo delicato settore dell’assistenza per le fasce deboli della popolazione”.

A coordinare le attività sono i Servizi sociali del Comune, assessorato retto da Bruno Brucchieri mentre l’Ufficio competente è la Posizione Organizzativa, Responsabilità Familiari – Minori – Infanzia (Asili Nido) affidata alla titolarità della funzionaria comunale Maria Giovanna Amato, con sede in Via Cardinale Dusmet n.141, telefono 0957422677.

Asili nido comunali a Catania: come fare richiesta

Le richieste per le iscrizioni sono ancora inferiori alla disponibilità dei posti per i bambini che si possono accogliere e pertanto le famiglie che volessero usufruire degli asili nido hanno tempo per farlo fino al prossimo 31 dicembre.

Le modalità per presentare le domande di ammissione coi relativi moduli e le funzionalità organizzative, le sedi delle strutture e i recapiti telefonici sono disponibili al sito internet istituzionale del Comune di Catania.

Secondo quanto riportato sul sito, le domande devono essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice: