Bonus benzina 2023, in arrivo il nuovo sussidio: a chi spetta

Bonus Benzina 2023: è in arrivo il nuovo sussidio da parte del Governo. Ecco in cosa consiste la misura, a chi spetta e come funziona.

Bonus benzina 2023: in arrivo la nuova misura da parte del Governo. Il sussidio è dedicato a chi ha un reddito piuttosto basso. Nello specifico il bonus vale 150 euro. Il costo del carburante è tornato a salire nell’ultimo periodo, arrivando addirittura ai 2 euro per litro soprattutto nei distributori autostradali e il sussidio dovrebbe essere garantito alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro, con un bonus per l’erogazione di benzina, gasolio, ecc.

Bonus benzina 2023: cosa sapere

Le ultime novità sul bonus benzina arrivano da una dichiarazione del ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Quest’ultimo ha anticipato che il Governo stava pensando di introdurre una nuova misura, nel caso in cui il costo del carburante sforasse il prezzo di 2 euro a litro.

Questo caso sta realmente avvenendo, secondo i dati comunicati di gestori dei distributori di carburante all’Osservatorio prezzi del ministero delle imprese e del made in Italy e si evince che:

la benzina self service costava in media 1,959 euro al litro ( 1,965 nelle compagnie e 1,947 presso le pompe no logo;

costava in media 1,959 euro al litro ( 1,965 nelle compagnie e 1,947 presso le pompe no logo; il gasolio al self service ha toccato quota 1,864 euro al litro (compagnie 1,869, pompe bianche 1,852);

ha toccato quota 1,864 euro al litro (compagnie 1,869, pompe bianche 1,852); In autostrada i costi della super superano abbondantemente i 2 euro /2,7 euro in provincia di Varese).

Bonus benzina, a chi spetta?

La misura, ha sottolineato il Ministro, consiste in un pagamento diretto con una social card, riservata alle fasce più deboli, ovvero a chi ha un ISEE inferiore ai 25mila euro, che risentono di più il caro carburante, il bonus dovrebbe essere utilizzabile per l’erogazione di:

gasolio;

benzina;

gpl;

metano;

ricariche elettriche.

La misura potrebbe essere ripetuta nel mese di dicembre. Potrebbero essere, dunque, 2 i contributi trimestrali, mentre la gestione del bonus sarebbe affidata all’INPS, e i Comuni e le Poste Italiane dovrebbero occuparsi della distribuzione delle carte.

Bonus benzina 2023: da quando sarà attivo?

Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo sta lavorando ad un decreto legge urgente, per dare un sostegno immediato a tutte le famiglie cha hanno una fascia di reddito debole.

Tuttavia il bonus, non sarebbe parte della legge di bilancio ma attraverso un decreto governativo in poche settimane.