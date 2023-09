Voli Ryanair aeroporto Catania: che terminal occupano?

Voli Ryanair aeroporto Catania: di seguito le informazioni necessarie per chi deve partire o atterrare all'aeroporto Fontanarossa di Catania con questa compagnia.

Voli Ryanair aeroporto Catania: sono moltissimi i biglietti che vengono venduti da questa nota compagnia aerea low-cost. Molti la amano, altri hanno avuto esperienze negative soprattutto per quanto riguarda i ritardi, ma tutti i viaggiatori, almeno una volta, hanno acquistato un biglietto aereo firmato Ryanair. Quello di Catania è l’aeroporto più trafficato della Sicilia e per questo i viaggiatori potrebbero confondersi. Per evitare ciò, ecco di seguito tutte le informazioni necessarie per chi decide di partire o atterrare all’aeroporto Fontanarossa di Catania con questa compagnia dai prezzi bassi.

Voli Ryanair aeroporto Catania: le destinazioni

I voli Ryanair aeroporto Catania sono tantissimi e la maggior parte venduti a prezzi molto accessibili, spesso anche a pochi euro. Le mete sono le più disparate: Verona, Genova, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Pescara, Perugia, Pisa, Venezia Marco Polo, Bari, Bologna, Ancona, Napoli, Roma Fiumicino, Trieste, Torino, Alghero, Cagliari. Queste le destinazioni italiane.

Molte sono anche le mete estere: Parigi Beauvais (Francia), Malta, Tirana (Albania), Bucharest Otopeni (Romania), Sofia (Bulgaria), Francoforte Hahn (Germania), Londra Stansted (UK), Marsiglia (Francia), Atene (Grecia), Varsavia Modlin (Polonia), Berlino Brandeburgo (Germania), Vienna (Austria), Katowice (Polonia), Bruxelles Charleroi (Bruxelles), Praga (Repubblica Ceca), Cracovia (Polonia), Madrid (Spagna), Siviglia (Spagna), Budapest (Ungheria), Eindhoven (Olanda), Londra Luton (UK).

Dove atterrano i voli Ryanair per Catania?

La compagnia aerea Ryanair, dunque, è molto importante nello scalo catanese. Di solito, i voli Ryanair aeroporto Catania atterrano al Terminal A. Questo non toglie, però, che potrebbero esserci casi in cui questi arrivino in altri Terminal.

Per non sbagliare, dunque, è fondamentale controllare sempre il sito ufficiale dello scalo etneo.

Che terminal è Ryanair a Catania?

La low-cost Ryanair all’aeroporto Fontanarossa della città di Catania opera sia al Terminal A, che al Terminal C. Di solito, i voli partono dal Terminal C.

Anche in questo caso, è importante controllare fonti certe come il sito ufficiale dell’aerodromo catanese, sempre aggiornato con le informazioni sugli arrivi e le partenze dei voli.