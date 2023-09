Aeroporto Catania, ritardi consistenti di Wizzair: possibile richiedere rimborso

Disagi per i passeggeri di Wizzair nella giornata di ieri, domenica 3 settembre, che hanno dovuto fare i conti con consistenti ritardi.

Disagi per i passeggeri in partenza da e per Catania che hanno scelto di viaggiare con la compagnia ungherese low cost Wizzair. In particolare, è stata una domenica, quella di ieri, 3 settembre, da incubo per i viaggiatori dei voli Catania – Torino e Torino – Catania, a causa di consistenti ritardi.

Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, i passeggeri potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal regolamento comunitario 261/2004.

La partenza del volo Catania – Torino W48201 era prevista per le ore 6:40 ma i passeggeri hanno raggiunto il capoluogo piemontese alle ore 13:25. Ritardo che, di conseguenza, ha avuto ripercussioni anche sui successivi voli. E il volo in partenza dall’Aeroporto Caselle di Torino, diretto a Catania W48202, doveva partire alle ore 9:20 ma ha raggiunto il capoluogo etneo alle 16.