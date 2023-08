Articolo 31 in concerto a Catania: la scaletta dell’evento

Articolo 31 in concerto a Catania: manca poco all'evento che farà cantare i fan del noto duo di cantanti. Ecco la scaletta della tappa etnea.

Manca ormai poco al concerto degli Articolo 31 a Catania: infatti, la tanto attesa tappa etnea del tour si svolgerà giorno 1° settembre 2023 alla Villa Bellini. L’evento, si ricorda, avrebbe dovuto tenersi lo scorso 28 luglio, ma, a causa degli incendi che hanno colpito la Sicilia in quel periodo e i forti disagi che ne sono seguiti, è stato rimandato all’inizio di settembre.

A tal proposito, i biglietti originariamente acquistati per luglio sarebbero rimasti validi anche per la data di settembre prevista per domani.

Concerto Articolo 31 a Catania: scaletta

Sarà quindi domani sera che J-AX e Dj Jad infiammeranno Catania con le loro canzoni note anche tra generazioni differenti. Ma quale sarà la scaletta dell’evento? Non è ancora stato reso noto l’ordine ufficiale delle canzoni che saranno cantate a Catania, ma è possibile farsi un’idea. Infatti, sapere qual è stato l’ordine delle canzoni nelle precedenti tappe del tour degli Articolo 31 è già un primo indizio. Ecco dunque una probabile scaletta delle canzoni che il duo di cantanti seguirà per la tappa etnea di domani sera.