Scappano senza pagare il conto a Malta: denunciati 5 ragazzi siciliani

Scappano dal ristorante senza aver pagato: questa la bravata di cinque ragazzi che ha portato alla denuncia da parte del proprietario.

Venerdì scorso, infatti, uno dei gestori del ristorante “Pasta & Co”, situato a Malta, aveva sporto denuncia alle autorità competenti in merito al mancato pagamento di un conto pari a 100€ da parte di 5 ragazzi ragusani, i quali avevano consumato un pasto nel locale.

Giacomo, questo il nome di uno dei titolari, originario di Mazara del Vallo, ha dichiarato di aver riconosciuto i ragazzi grazie alle telecamere di sorveglianza poste all’esterno dell’esercizio commerciale e di aver capito, in particolar modo, da dove potessero provenire in base al loro accento.

Dopo aver appreso la notizia su diversi giornali, il padre di uno dei ragazzi ha deciso di telefonare ai proprietari del ristorante per scusarsi e saldare il conto di 100€. A questo punto, Giacomo e i suoi colleghi hanno deciso di voler devolvere la cifra in beneficenza, ad un’organizzazione non governativa, con sede a Gozo, che si occupa di persone diversamente abili. Il genitore ha quindi prontamente fatto arrivare un bonifico direttamente sull’IBAN della fondazione.

Il padre del ragazzo, però, ha deciso di dare anche una lezione di vita al figlio, proponendo ai gestori di “Pasta & Co” di farlo lavorare nel loro ristorante a titolo gratuito.