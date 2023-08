Catania, torna il “Banco dei Desideri”: quaderni e penne in regalo a bimbi fragili

Torna l'iniziativa "Banco dei Desideri": quaderni, penne, libri e altro materiale didattico in regalo ai bambini meno fortunati.

Regalare libri, penne, quaderni e altro materiale didattico i piccoli studenti dai 3 ai 14 anni che vivono in contesti di difficoltà socio-economica delle periferie delle principali città italiane. Sarà possibile farlo sabato 9 e domenica 10 settembre nelle oltre 75 città, tra cui Catania, che aderiscono all’iniziativa “Banco dei Desideri”, in collaborazione con Feltrinelli Librerie. Chiunque effettuerà acquisti in una delle 112 librerie Feltrinelli potrà aggiungere prodotti vari di cartoleria come quaderni, penne, colori e gomme. Ma anche libri gioco e di favole, atlanti e dizionari. Infine, ampia scelta di giochi educativi e di società, puzzle, costruzioni e bambole e peluche per i più piccoli, tutti accuratamente selezionati dai librai Feltrinelli.

I prodotti dati in regalo, distribuiti da Mission Bambini, saranno destinati a una selezione di scuole primarie e secondarie di primo grado e centri per l’infanzia distribuiti in tutta Italia che accolgono gli studenti meno fortunati.

Il ricavato delle 4 edizioni precedenti è stato complessivamente di circa 160mila euro.

L’ appuntamento è, dunque, il 9 e il 10 settembre nel punto vendita di Via Etnea 283-287.