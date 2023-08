Polizia di Stato, controlli in provincia di Catania: sanzioni per quasi 20 mila euro

La Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nella provincia di Catania, scovando numerose violazioni al Codice della Strada.

Durante il mese d’agosto, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli nella zona di Acireale, con speciale riguardo all’accertamento del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Infatti, l’Ufficio controllo del territorio dell’omonimo Commissariato di P.S. ha disposto diversi servizi che sono stati coordinati su strada da un Ispettore dell’Ufficio Volanti del Commissariato di P.S. Acireale e che hanno visto l’impiego di 2 equipaggi automontati operanti su diversi quadranti orari. La strategia d’intervento ha previsto l’istituzione di posti di controllo in Piazza Indirizzo, Piazza Dante e Piazza Cappuccini, ai quali si sono succeduti controlli in forma itinerante.

Le violazioni rilevate sono state numerose. In particolare, si è proceduto a 3 fermi amministrativi di motoveicolo per guida senza casco e a 4 sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria R.C.A.; inoltre, 4 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per mancanza della revisione periodica. Particolare attenzione è stata posta all’irresponsabile pratica di adoperare lo smartphone mentre si è alla guida, con grave pericolo per la sicurezza propria e altrui: in tale ambito, 3 persone sono state fermate e sanzionate.

Nel corso dei servizi, 3 persone sono state sorprese alla guida, e quindi segnalate e sanzionate, nonostante fossero senza patente perché mai conseguita; 2 persone sono state controllate mentre guidavano in stato di ebbrezza alcolica: in questo caso sono scattati il ritiro e la sospensione della patente per più di 12 mesi con segnalazione all’A.G. per guida in stato di ebbrezza; 1 patente è stata ritirata e sospesa per uso personale di sostanze stupefacenti.

Complessivamente, sono state contestate 30 contravvenzioni alle norme del Codice della Strada, con sanzioni pari a oltre 18.500,00 euro; nel solo periodo dal 4 al 24 agosto, sono stati decurtati 50 punti patente ai responsabili delle violazioni.