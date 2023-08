Concorsi Sicilia: i bandi in scadenza per Università, ospedali e centri impiego

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi indetti da varie aziende sul territorio siciliano, ecco quali sono quelli in scadenza e come fare domanda.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi in scadenza per il mese di agosto 2023, indetti da UniPA, Policlinico di Catania e dai Centri dell’impiego. Tuttavia, la scadenza di questi concorsi è pressoché vicina. Ecco, di seguito, tutte le informazioni sui posti, le prove di selezione e come inviare la domanda.

Concorsi Sicilia, UniPa cerca professori ordinari

L’Università degli Studi di Palermo ha indetto un nuovo concorso con l’obiettivo di assumere un minimo di 12 ed un massimo di 35 professori ordinari di prima fascia, presso i vari dipartimenti dell’ateneo, elencati nel bando della Gazzetta Ufficiale.

La domanda di partecipazione al concorso, i titoli posseduti, i documenti e le ulteriori pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere inviarti in via esclusivamente telematica con l’utilizzo dell’apposita applicazione informatica.

Il termine ultimo per presentare la domanda è previsto per le ore 12:00 del 31 agosto 2023. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi direttamente al settore risorse umane dell’azienda.

Concorsi Sicilia, il Policlinico San Marco cerca personale

È stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti come tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Le domande si devono presentare esclusivamente per via telematica e potranno essere inviate entro e non oltre il 10 settembre 2023. È possibile revisionare il bando sul sito istituzionale dell’azienda, per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda.

Concorsi Sicilia: Si cercano 311 persone al centro per l’impiego

Per potenziare i Centri per l’impiego, la Regione cerca 311 nuove risorse che possano collaborare nelle varie sedi dell’Isola, il concorso sarà per titoli ed esami e la consegna della domanda avverrà per via telematica, il termine ultimo per inviare le domande è il primo di settembre.

Ecco di seguito le sedi dove verranno mandati gli operatori: