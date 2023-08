Lavoro Sicilia: Lidl, Penny Market e Tecnomat assumono

Lavoro Sicilia: nuove posizioni aperte per lavorare con Lidl, Penny Market e Tecnomat. Di seguito le informazioni necessarie e i requisiti.

Lavoro Sicilia: importanti aziende che operano nell’Isola sono alla ricerca di personale per arricchire il proprio organico, in varie zone del territorio siciliano. Dalla vendita al dettaglio alla grande distribuzione, i settori coinvolti sono diversi. Di seguito, le offerte di lavoro proposte da Lidl, Tecnomat e Penny Market, con i requisiti necessari per poter mandare la propria candidatura e i dettagli delle rispettive posizioni.

Lavoro Sicilia: Lidl

La catena tedesca di supermercati Lidl è alla ricerca di un Operatore di Filiale per il punto vendita di Via Carlo Alberto dalla Chiesa, a Niscemi, in provincia di Caltagirone.

Le mansioni principali dell’Operatore di Filiale sono:

Collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

Rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

Preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

Pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro sono:

Orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Capacità di multitasking.

Il contratto è part-time, con possibilità di 30 o 25 ore settimanali, inquadramento al Sesto Livello e retribuzione mensile lorda pari a 1.050,00€. Il contratto prevede che le ore lavorate siano conteggiate e retribuite al minuto.

Per inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Lidl, cliccare su “Annunci di Lavoro”, selezionare la posizione di proprio interesse e cliccare su “Candidati”.

Subito lavoro Sicilia: Tecnomat

Tecnomat, l’azienda francese operante nella grande distribuzione e specializzata in edilizia, utensileria, elettricità, idraulica e arredo bagno, è alla ricerca di Hostess/steward di cassa e accoglienza per la sede di Misterbianco (CT).

La risorsa si occuperà della gestione dei pagamenti dei clienti, preparerà le fatture e gestirà il flusso del denaro in cassa; se necessario, sarà anche di supporto all’attività di vendita. Contribuirà inoltre all’ordine, alla sicurezza e alla difesa del patrimonio.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di scuola superiore;

capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza;

esperienze anche brevi in vendita/cassa o a contatto con il pubblico.

Il contratto è a tempo determinato. Per inoltrare la propria candidatura, è necessario accedere al sito web Tecnomat, cliccare su “Offerte di lavoro”, selezionare quella preferita e, infine, cliccare su “Candidati ora!”.

Offerte lavoro Sicilia: Penny Market

In occasione dell’apertura di un nuovo punto vendita a Palermo, in Via Trabucco, Penny Market è alla ricerca di Addetti alla vendita.

Le mansioni delle risorse saranno:

Rifornimento dei banchi ed esposizione della merce;

Attività di cassa;

Pulizia e ordine del negozio;

Supporto alla clientela.

I candidati devono essere dotati di ottime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra. Avere precedenti esperienze all’interno del mondo della GDO, inoltre, sarà considerato requisito preferenziale.