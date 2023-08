Concorsi Sicilia 2023: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia: UniPA, Centri per l'Impiego e Policlinico San Marco. Ecco tutte le posizioni e i profili dei concorsi pubblici in scadenza.

Tante opportunità in Sicilia fornite dai numerosi concorsi pubblici banditi in questi giorni. UniPA, il Policlinico di Catania e i Centri per l’Impiego siciliani assumono.

Concorsi Sicilia: UniPA

L’Università di Palermo bandisce un concorso per l’assunzione di un minimo di 12 e un massimo di 35 professori ordinari di prima fascia, presso vari dipartimenti elencati nel bando della Gazzetta Ufficiale (GU n.58 del 01/08/2023).

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati per via telematica, utilizzando l’apposita applicazione informatica.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 31 agosto. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area risorse umane, Settore reclutamento e Selezioni personale docente.

Concorsi Sicilia: Policlinico San Marco

Indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

Le domande, da presentare esclusivamente per via telematica, potranno essere inoltrate fino al 10 settembre 2023. Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’azienda. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane dell’azienda.

Centri per l’Impiego Sicilia: 311 posti

Al fine di potenziare i Centri per l’Impiego, la Regione cerca 311 nuove risorse che possano corroborare il personale di numerosi uffici diffusi in tutta l’isola. L’impiego è a tempo piano e con un contratto a tempo indeterminato. Il concorso, per cui è possibile candidarsi online fino all’1 settembre 2023, sarà per titoli ed esami.

Elenco delle sedi Centri per l’Impiego

Segue l’elenco delle sedi in cui saranno mandati gli operatori:

PERSONALE DIPARTIMENTO LAVORO SEDE Palermo: 12 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI AGRIGENTO: 8 posti

PERSONALE C.P.I. DI AG – U.O. DI CANICATTì: 4 posti

PERSONALE C.P.I. DI AG – U.O. DI CASTELTERMINI E BIVONA: 4 posti

PERSONALE CPI AG – U.O. DI LICATA: 4 posti

PERSONALE CPI AG – U.O. DI SCIACCA, RIBERA E MENFI: 4 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI CALTANISSETTA: 10 posti

PERSONALE CPI CL – U.O- DI GELA: 6 posti

PERSONALE CPI CL – U.O- DI MUSSUMELI: 6 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI CATANIA: 27 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI ACIREALE E GIARRE: 5 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI TREMESTIERI E. E MISTERBIANCO: 5 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI BRONTE E RANDAZZO: 5 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI ADRANO E PATERNO’: 5 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI CALTAGIRONE E GRAMMICHELE: 5 posti

PERSONALE CPI CT – U.O. DI RAMACCA E SCORDIA: 5 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI ENNA E LEONFORTE: 4 posti

PERSONALE CPI EN- U.O. DI NICOSIA: 2 posti

PERSONALE CPI EN- U.O. DI PIAZZA ARMERINA: 2 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI MESSINA E VILLAFRANCA TIRRENA: 10 posti

PERSONALE CPI ME – U.O. DI CAPO D’ORLANDO E PATTI: 10 posti

PERSONALE CPI ME – U.O. DI FRANCAVILLA DI SICILIA, S. TERESA RIVA E DI GIARDINI NAXOS: 10 posti

PERSONALE CPI ME – U.O. DI MILAZZO, BARCELLONA POZZO DI GOTTO E DI LIPARI: 10 posti

PERSONALE CPI ME – U.O. DI S. AGATA DI MILITELLO, S. STEFANO DI CAMASTRA E MISTRETTA: 10 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI PALERMO: 36 posti

PERSONALE CPI PA – U.O. DI TERMINI IMERESE: 4 posti

PERSONALE CPI PA – U.O. DI CARINI: 4 posti

PERSONALE CPI PA – U.O. DI LERCARA FRIDDI MISILMERI: 4 posti

PERSONALE CPI PA – U.O. DI PETRALIA SOPRANA: 4 posti

PERSONALE CPI PA BAGHERIA: 3 posti

PERSONALE CPI PA CEFALU’: 4 posti

PERSONALE CPI PA PARTINICO: 4 posti

PERSONALE CPI PA CORLEONE: 4 posti

PERSONALE CPI PA MONREALE: 4 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI RAGUSA: 10 posti

PERSONALE CPI RG – U.O. DI MODICA: 3 posti

PERSONALE CPI RG – U.O. DI VITTORIA: 6 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI SIRACUSA: 10 posti

PERSONALE CPI SR – U.O. DI AUGUSTA E LENTINI: 8 posti

PERSONALE CPI SR – U.O. DI NOTO: 4 posti

PERSONALE SERVIZIO C.P.I. DI TRAPANI: 12 posti

PERSONALE CPI TP U.O. DI ALCAMO: 5 posti

PERSONALE CPI TP U.O. DI CASTELVETRANO E MAZARA DEL VALLO: 4 posti

PERSONALE CPI TP U.O. DI MARSALA: 5 posti