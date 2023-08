Concorso Agenzia delle Entrate 2023: come iscriversi

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: pubblicati due bandi in scadenza per l'assunzione di 4.500 funzionari. Ecco come iscriversi.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: sono stati indetti due bandi finalizzati al reclutamento di 4.500 funzionari, di cui 3.970 tributari e 590 per i servizi della pubblicità immobiliare. Le selezioni prevedono l’assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sedi in tutta Italia, anche in Sicilia: di seguito i dettagli.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: i requisiti

Per potersi candidare al concorso per l’Agenzia delle Entrate è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo per il quale ci si candida.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: selezione

La selezione dei candidati avverrà con una sola prova scritta. Questa prova sarà composta da una serie di quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame che sono diverse per ogni profilo. Infatti, nel caso della selezione per i 3.970 funzionari tributari, le materie d’esame saranno:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Per quanto concerne l’assunzione dei restanti 530 funzionari per i servizi della pubblicità immobiliare, le materie d’esame saranno:

diritto civile;

diritto amministrativo;

elementi di diritto processuale civile;

elementi di diritto tributario;

elementi di diritto penale.

Non è ancora chiaro se le prove avverranno in via telematica oppure in varie sedi, i dettagli infatti saranno presenti a partire dal 4 settembre sul sito dell’ Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: la scadenza

La scadenza per partecipare al concorso è più vicina di quanto si pensi: infatti chiunque fosse interessato a questo concorso pubblico, dovrà mandare domanda entro e non oltre lunedì 28 agosto 2023, attraverso il portale web di reclutamento inPA. Sarà necessario portare a termine la procedura telematica, alla quale si accede solo attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS.