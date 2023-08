Meta rilancia Threads: di cosa si tratta?

Rilanciata l'app Threads, ma di cosa si tratta? Di seguito i dettagli sulla nuova piattaforma non ancora disponibile in Italia.

Già nel 2019 era stata lanciata un’applicazione chiamata Threads. Poi, però, è stata interrotta per qualche anno e adesso, nel 2023, è tornta insieme a nuove funzionalità.

L’app Threads è definita “l’app di messaggistica di Instagram” ed è pensata come un luogo virtuale in cui gli utenti possono condividere rapidamente foto, video e testo con i loro follower di Instagram. È possibile accedere con il proprio account Instagram, seguire automaticamente le stesse persone e importare la propria biografia.

Tuttavia, per ora Threads non è disponibile in Italia ed in Europa per motivi legati al modo in cui la piattaforma promette di gestire i dati dei suoi utenti, in contrasto con le normative dell’Unione. Si attende, dunque, la data di lancio dell’app anche nei paesi europei.