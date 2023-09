Where Are U: come funziona l’app ufficiale del 112

Funzionante anche in Sicilia l'app ufficiale del 112, Where Are U. Di seguito i dettagli sul sistema, utile in caso di emergenza.

Where Are U è l’app ufficiale del 112 disponibile in alcune regioni italiane, tra cui la Sicilia. Grazie a questa è possibile contattare i soccorsi, come le Forze di Pubblica Sicurezza, i Vigili del Fuoco ed il Soccorso sanitario in caso di emergenza.

Il sistema rileva infatti la posizione dello smartphone e, al momento della chiamata, la trasmette alla Centrale Unica di Risposta 112 della propria zona, utilizzando la rete dati o gli SMS.

L’app permette dunque ai soccorsi di rilevare con precisione la posizione di chi ha chiamato. Inoltre, se chi chiede aiuto e non si può parlare, è possibile selezionare le opzioni “chiamata silenziosa” o “chiamata + chat“, indicando il tipo di intervento di cui si ha bisogno. In questo modo, l’operatore saprà come gestire al meglio la situazione.

Un’ulteriore funzione è quella di creare una propria scheda utente per fornire all’operatore informazioni importanti su di sè, che verranno utilizzate esclusivamente per la gestione della chiamata in caso di emergenza.