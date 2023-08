Sicilia, violenza di gruppo: 7 ragazzi arrestati

Le indagini sono scattate dopo la denuncia della giovane ragazza. Tra gli indagati anche un minorenne. I dettagli di seguito.

Sette giovani ragazzi, di cui uno minorenne, avrebbero violentato una ragazza nel centro storico di Palermo.

Era il 7 Luglio scorso, una serata come tante trascorsa nei locali della movida Palermitana.

La vittima aveva concluso la sua serata, si trovava tra il mercato della Vucciria e Piazza Sant’Anna. I sette ragazzi, vedendo la giovane in stato di ebrezza avrebbero approfittato del suo stato per condurla, secondo il racconto della vittima, nella zona del Foro Italico, è qui che si è consumata la violenza.

Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia della vittima.

Nei giorni scorsi erano già finiti in manette altri 3 presunti complici che avrebbero partecipato allo stupro: l’accusa è per tutti violenza sessuale di gruppo. Tra i sospettati c’è anche un minorenne.

I carabinieri sono riusciti a identificare i presunti componenti del branco grazie al racconto della vittima e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi di interesse.