Stasera in TV: in onda “Coppa Italia” e “Il giovane Montalbano”

Non sapete cosa fare la notte di Ferragosto? Troppa confusione per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, la Redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali [RaiUno, ore 21.25]: Il giovane Montalbano dovrà risolvere con la sua squadra di polizia un caso molto delicato sull’omicidio di un uomo che partecipava a tutti i funerali.

Coppa Italia – Torino Vs Feralpisalò [Canale 5, ore 21.20]: Dallo stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Juric affrontano i lombardi appena promossi in serie B.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto [Rete4, ore 21.25]: Raffaella, moglie di un ricco industriale, conosce e snobba Gennarino, il nocchiere. Tuttavia, i due si ritroveranno naufraghi in un isola deserta.

Libera uscita [Twentyseven, ore 21.10]: Due mogli danno la possibilità ai rispettivi mariti di fare ciò che vogliono, e questo porterà dei riscontri piuttosto interessanti.