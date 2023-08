Incidente nel Catanese tra 3 moto: si registra un ferito grave

Un incidente nel Catanese ha visto coinvolti alcuni motociclisti: uno di loro è stato ricoverato all'ospedale Cannizzaro in gravi condizioni.

Uno scontro tra tre moto di grossa cilindrata ha scosso, nel pomeriggio della giornata di ieri, il comune catanese di Linguaglossa.

Il sinistro stradale è avvenuto lungo un tratto in salita di via Mareneve ed uno dei tre motociclisti coinvolti è stato trasportato d’urgenza dal 118 al il trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Meno gravi, invece, le condizioni di salute degli altri due centauri feriti.

Il comando della Polizia Municipale si è subito diretto sul posto per effettuare i rilievi e determinate le dinamiche dell’incidente. Nel frattempo, le moto sono state sequestrate.