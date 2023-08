Paura nello Stretto: 50enne cade in acqua dal traghetto

L'uomo, caduto in mare, è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera. In corso le indagini sull'incidente.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella giornata di ieri da un uomo di 50 anni che, mentre si trovava a bordo di un traghetto nello Stretto di Messina, è caduto in mare.

Le dinamiche dell’incidente non risulterebbero ancora chiare ma apparentemente l’uomo sarebbe appunto caduto in acqua. Fortunatamente, sarebbe poi stato individuato e tratto in salvo da due motovedette della Guardia Costiera.

Dopo le cure preventive effettuate in porto, il 50enne è stato poi trasportato al Policlinico di Messina ma le sue condizioni generali di salute sono buone.