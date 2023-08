Sicilia, emergenza incendi: più fondi per aiutare cittadini e imprese

Approvata una misura di aumento dei fondi per il settore turistico siciliano, in seguito all'emergenza incendi che ha stravolto la regione.

Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha rilasciato delle dichiarazioni ottimiste in merito all’approvazione in Consiglio dei Ministri di una misura che prevede l’aumento dei fondi, dai 10 ai 15 milioni di euro, che verranno stanziati per il settore turistico per sopperire all’emergenza incendi che ha travolto l’Isola nell’ultimo mese.

“L’aumento della dotazione del Fondo del ministero dedicato a turisti e operatori danneggiati dagli incendi è sicuramente un intervento importante che denota l’attenzione da parte del governo nazionale e del ministro Santanchè nei confronti della Sicilia”, ha affermato Schifani, aggiungendo nella sua nota che “queste risorse contribuiranno in maniera concreta a dare ristoro a chi ha subito danni dalla devastazione dei roghi di queste settimane in Sicilia e a tutelare i viaggiatori che si sono trovati in difficoltà“.