Luglio da record per la Sicilia: temperature così alte non si avevano da 20 anni

Indici climatici evidenziano l'anomalia del caldo siciliano di luglio: la temperatura media è la più alta registrata da anni.

In Sicilia, durante questo 2023 sono stati toccati diversi record. Il più recente risulta essere quello della temperatura media più alta, nel mese di luglio appena trascorso. L’ultimo valore più alto ad essere stato scardinato risaliva addirittura al 2002.

I tecnici del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) hanno per l’appunto fatto sapere che il settimo mese dell’anno è stato indubbiamente il più caldo, con una media delle temperature che ha raggiunto quasi i 27,9 gradi. Per quanto riguarda la differenza tra le varie zone della regione, è stato attestato che la provincia di Siracusa ha detenuto il record di ben 29 gradi mentre è stato il messinese ad avere la temperatura media più bassa, ferma sui 26,1 gradi.

Il fattore che desta più preoccupazione si riferisce invece al numero di giorni consecutivi nei quali la temperatura è stata uguale o superiore ai 40 gradi. Gli ultimi valori, risalenti al 2021, testimoniavano la permanenza di temperature simili per circa 2 giorni e mezzo mentre nel 2023 è stato visionato un deciso raddoppio, pari a 4,3 giorni consecutivi. A spiccare, da questo punto di vista, sono state le stazioni SIAS di Caltanissetta ed Enna: in quest’ultima sono stati registrate temperature superiori ai 40 gradi per quasi 11 giorni di fila.