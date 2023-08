Caro voli, continua la lotta: arriva il nuovo decreto del governo

Lotta inarrestabile al caro voli delle isole, arriva il nuovo decreto volto alla tutela dei consumatori: l'intervento di Schifani.

Nuovo decreto legge entrato al Consiglio dei Ministri per il caro voli: dopo vari mesi di lotta del governo regionale contro l’aumento esponenziale dei prezzi, che hanno previsto anche diversi ricorsi all’Antistrust, iniziano a vedersi i primi spiragli di luce.

Il nuovo decreto vieta di fissare in modo dinamico le tariffe per i cittadini in base al periodo della prenotazione in presenza di tre condizioni particolari: rotta nazionale con le isole, picco di domanda per la stagionalità o durante uno stato di emergenza, prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% sopra la tariffa media del volo.

Sulla questione è intervenuto il Presidente della Regione Renato Schifani, che si dichiara soddisfatto dei passi avanti che si stanno facendo dopo mesi di guerra al caro voli: “Apprezziamo la sensibilità dimostrata dal governo nazionale per una problematica che penalizza fortemente i siciliani e il settore turistico dell’Isola“- ha detto – dopo le nostre denunce all’Antitrust, gli esposti alla magistratura e alla luce di questo nuovo provvedimento, spero che adesso anche i singoli vettori dimostrino responsabilità abbassando i prezzi. Continueremo senza sosta a lavorare, nell’interesse dei siciliani, come abbiamo fatto in questi mesi raggiungendo traguardi significativi come l’introduzione di un terzo vettore sulle tratte Catania-Milano e Palermo-Roma“.