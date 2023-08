Earth Overshoot Day 2023: quando è e cosa significa per il Pianeta

Overshoot Day globale, cosa significa? Di seguito i dettagli su questa giornata che riguarda l'intero Pianeta.

La terra ha finito le risorse: cade oggi, 2 agosto 2023, l’Earth Overshoot Day, fatidica data in cui la domanda delle risorse naturali dell’essere umano a livello mondiale supera di gran lunga quelle che il pianeta Terra può generare in un anno.

La notizia è stata data dal sito think-tank Global Footprint Network, che si occupa di calcolare il periodo di fine delle risorse nei singoli Paesi (180 in totale) e per l’intero globo. Per quanto riguarda l‘Italia, l’Overshoot è già passato il 15 maggio scorso.

Overshoot day: come si calcola

Il giorno è calcolato dividendo la biocapacità della Terra, vale a dire l’ammontare di risorse ecologiche che la nostra Terra è in grado di generare in quell’anno, per l’impronta ecologica dell’umanità, cioè la domanda da parte dell’umanità per quell’anno, moltiplicando il risultato dei due indicatori per 365, il numero totale di giorni presenti in un anno. Passato il giorno che viene individuato, il Paese inizia cosi a consumare le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al consumo umano futuro.

Lo scorso anno esso cadeva il 28 luglio, quindi la data potrebbe far pensare in positivo: in realtà il miglioramento è dovuto all’ottimizzazione degli strumenti di calcolo usati dal Global Footprint Network e invece solo 1 giorno alla riduzione dello sfruttamento delle risorse disponibili.