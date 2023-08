Assunzioni Ferrovie dello Stato Sicilia, si cercano anche diplomati: le figure ricercate

Assunzioni Ferrovie dello Stato Sicilia: la maggiore compagnia ferroviaria italiana cerca personale nell'Isola. Ecco i requisiti richiesti.

Assunzioni Ferrovie dello Stato Sicilia: l’azienda ha pubblicato nuove offerte di lavoro, aperte anche per diplomati. Ecco qual è la figura ricercata, con tutti i requisiti e le procedure per poter inoltrare la propria domanda.

Assunzioni Ferrovie dello Stato Sicilia: la figura ricercata

Il ruolo da ricoprire è quello di operatore specializzato circolazione in Rete ferroviaria italiana e coloro che verranno selezionati, saranno collocati presso la Direzione Operativa Infrastrutture – Direzione Navigazione, con sede di lavoro a Messina.

Per il ruolo l’azienda offre l’inserimento con un contratto di apprendistato professionalizzante.

La risorsa dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Aggancio/distacco locomotore treni;

Aggancio/distacco locomotore da manovra;

Aggancio/distacco di veicoli (carri, vetture, etc.) in scali, piazzali o all’interno di stabilimenti;

Posizionamento/rimozione segnalamento treno completo (fanali coda treno);

Predisposizione istradamenti (manovra dei deviatoi o altri enti di infrastruttura);

Stazionamento/immobilizzazione di veicoli/gruppi di veicoli in scali, piazzali o all’interno di stabilimenti.

Assunzioni Ferrovie dello Stato Sicilia: i requisiti

I requisiti da soddisfare per poter ricoprire il ruolo di operatore specializzato circolazione in Rete ferroviaria italiana sono i seguenti:

Età compresa tra i 18 e 29 anni inclusi , tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento;

, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento; Diploma di scuola secondaria superiore ad ambito tecnico (meccanica, meccatronica ed energia, costruzione, ambiente e territorio, geometra, trasporti e logistica, manutenzione e assistenza tecnica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni);

Patente B;

Possesso dei requisiti fisici previsti per il ruolo (la verifica dei requisiti fisici previsti per la ricerca è parte integrante dell’iter di selezione).

Sono, inoltre, specificati anche alcuni requisiti preferenziali che comprendono la residenza in provincia di Messina o Reggio Calabria, in base alla sede di lavoro per cui ci si candida.

Come candidarsi

Le candidature si potranno presentare solo ed esclusivamente online, attraverso il sito di Ferrovie dello Stato, accedendo alla sezione carriere.

I candidati dovranno, poi, svolgere un colloquio che verterà su competenze/conoscenze scolastiche di base e del ragionamento applicato a problemi tecnici.

La data di scadenza è il 4 settembre.