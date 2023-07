Metropolitana Catania, annunciati lavori di manutenzione: le corse saranno ridotte

Metropolitana Catania: lavori di manutenzione in arrivo e disagi per i passeggeri, sulla linea Borgo - Stesicoro. Ecco quando.

La Ferrovia Circumetnea, l’azienda che gestisce il servizio della metropolitana di Catania, ha annunciato lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione sulla linea Borgo – Stesicoro, nelle stazioni Borgo, Giuffrida, Italia, Galatea, Giovanni XXIII e Stesicoro, dal 25 luglio all’11 agosto o comunque fino a fine lavori. Per tutto il periodo di esercizio giornaliero, sarà in funzione una sola banchina dalla quale transiteranno tutti i treni in entrambe le direzioni.

Si invitano pertanto i passeggeri che accedono alle stazioni indicate a seguire la segnaletica predisposta e il percorso obbligato verso i varchi attivi che condurranno all’unica banchina in esercizio.

Le altre batterie di varchi non saranno accessibili e saranno segnalate con il cartello “VARCO CHIUSO”. Saranno, dunque, disposte delle segnaletiche a terra e a parete per distinguere le 2 aree della banchina. Il treno si fermerà in prossimità dell’area corrispondente alla sua destinazione.

Durante il periodo interessato dai lavori di manutenzione, la frequenza del passaggio dei treni su tutta la linea della metropolitana di Catania (NESIMA-STESICORO) sarà di 22 minuti, per l’intera giornata e per tutto il periodo di esercizio, dal lunedì alla domenica.

Gli orari di esercizio rimarranno invariati: dal lunedì al sabato dalle 6:40 alle 22:30 e la domenica dalle 8:35 alle 22:30. Venerdì, sabato e domenica METRO SHUTTLE con bus fino alle ore 2:00.