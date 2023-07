Catania, autovelox luglio 2023: dove saranno posizionati

Ecco in quali vie verranno posizionati gli autovelox nel capoluogo etneo, per questi restanti giorni del mese di luglio 2023.

La Direzione del Corpo di Polizia Locale, come di consueto, pubblica l’elenco delle strade, con le rispettive date, in cui saranno disposti i presidi mobili di controllo di velocità per mezzo di autovelox. Ecco quali sono quelli a partire da sabato 15 luglio.

Gli autovelox di luglio 2023

Ecco la lista e le date, consultabili sul sito del Comune di Catania, degli autovelox a partire dal 15 luglio 2023 per le strade del capoluogo etneo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.

Viale Artale Alagona (giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31);

(giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31); Viale Lorenzo Bolano (giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31);

(giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31); Via Don Minzoni (giorni 15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-29-30-31);

(giorni 15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-29-30-31); Viale Ulisse (giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31);

(giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31); Viale Kennedy (giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31);

(giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31); Viale Andrea Doria (giorni 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31).

I viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.