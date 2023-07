“Il Gattopardo”, la serie Netflix: alcuni scatti del dietro le quinte [FOTO]

Di seguito alcune foto scattate durante le riprese della nuova serie Netflix "Il Gattopardo", attualmente in corso.

Le riprese della nuova serie tv Netflix “Il Gattopardo” sono in corso ed in questo momento si stanno girando proprio a Catania. La serie andrà presto in onda e sarà costituita da sei episodi. Il cast è stellare: Kim Rossi Stuart interpreta Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, il personaggio interpretato da Lancaster nel film; Benedetta Porcaroli è Concetta; Deva Cassel è nei panni di Angelica; Saul Nanni è invece Tancredi, Delon nel film cult.

Tramite un post su Instagram Netflix ha pubblicato alcune foto del dietro le quinte catanese: di seguito gli scatti.