Stasera in TV: in onda “All is lost” e “Un’ottima annata”

Con il caldo non sempre si ha voglia di uscire e si preferisce guardare la TV: ecco i consigli sulla programmazione televisiva di questa sera.

Se il caldo sfianca, il weekend è ancora troppo lontano e ci si vuole rilassare davanti ad un bel film senza dover andare al cinema Catania, la TV è un’ottima alternativa. Ecco i suggerimenti della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Un’ottima annata – A Good Year [Rete 4, ore 21.25]: Commedia romantica del 2006 con Russel Crowe e Marion Cotillard nel cast. Un uomo d’affari poco affabile è costretto ad andare in Provenza per il funerale di uno zio. Ma questa parentesi francese servirà a distrarlo dalla sua vita noiosa e ordinaria, ritrovando vecchi amici, persone di cuore e buon vino.

All is lost – Tutto è perduto [IRIS, ore 21.00]: Pellicola drammatica con Robert Redford nei panni di un uomo alle prese con la natura più selvaggia. Da solo in mare aperto, dopo aver avuto un incidente con il suo yatch, l’uomo è costretto a fare il massimo per sopravvivere senza radio e con una tempesta in atto, nella speranza di incrociare una barca sulla sua rotta.

The Quake – Il terremoto del secolo [TV8, ore 21.30]: Film d’azione di genere catastrofico con protagonista Kristian, un geologo totalmente dedito al suo lavoro. Quando Kristian scopre che Oslo potrebbe essere distrutta da un terremoto di grandi proporzioni, cerca di fare il possibile per salvare se stesso e gli altri.

Corpi da reato [Nove, ore 21.25]: Commedia americana al femminile con Sandra Bullock e Melissa McCarthy rispettivamente nei panni di un’impeccabile agente dell’FBI e di una eclettica poliziotta di Boston. Nonostante le diversità, le due si troveranno a collaborare per poter catturare un pericoloso narcotrafficante, fino a diventare amiche.