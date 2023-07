Stasera in TV: in onda “Una notte al Museo” e “Agents Secrets”

Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV. Nel palinsesto interessanti film da non perdere.

I consigli della redazione di Live Unict su quali programmi poter guardare stasera, comodamente dal vostro divano, sul piccolo schermo, se i cinema Catania sono complicati da raggiungere.

Una notte al museo [Nove, ore 21:25]: film diventato classico istantaneo della comicità americana, è il primo di questa saga cinematografica in cui il protagonista (Ben Stiller) accetta un lavoro come custode notturno in un museo piuttosto particolare. Robin Williams, Ricky Gervais ma anche il nostro connazionale Pierfrancesco Favino a far parte del cast.

Sesso e Potere [Warner Tv, ore 21:30]: il cast di questa commedia del 1998 non può che parlare da sé, con Dustin Hoffman e Robert De Niro come volti principali, e la trama fa esattamente lo stesso: a pochi giorni dalle elezioni, uno scandalo colpisce il presidente degli Stati Uniti e Conrad Brean (De Niro) dovrà pulire l’immagine dell’uomo più potente al mondo… inventando una guerra contro l’Albania.

Name That Tune [Tv 8, ore 21:30]: Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei frontman del collettivo The Jackal, conducono questa puntata della terza stagione di un’agguerrita gara canora tra VIP, tra musica ed una sana dose di trash.

Agents Secrets [Iris, ore 21:00]: Il film segue le avventure di due agenti segreti francesi, Vincent (interpretato da Vincent Cassel) e Denis (interpretata da Monica Bellucci), che sono in missione per indagare su una rete criminale russa. Vincent è un agente esperto mentre Denis è un’analista di intelligence. La loro missione consiste nel recuperare informazioni sensibili su un traffico d’armi e smascherare una talpa all’interno dei loro stessi servizi segreti.