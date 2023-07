UNICT – Corso gratis online per futuri esperti di Green Economy: come iscriversi

Opportunità da non perdere per i laureati in uno degli Atenei siciliani. Iscrizioni aperte per un corso gratuito di Green Economy, in collaborazione con Unict.

Diventare esperti multidisciplinari nella gestione dei rifiuti, attenti alle opportunità in materia ambientale e all’inserimento professionale nei settori della green economy. È davvero ghiotta l’occasione per 80 laureati siciliani in diverse discipline, grazie al progetto di formazione gratuito dal titolo “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica”, organizzato nell’ambito del progetto di formazione “Green Jobs 2023”, promosso dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) in collaborazione con l’Università di Catania.

Si tratta di un percorso formativo online articolato in 24 moduli, finalizzato allo sviluppo di competenze e opportunità in materia ambientale che si svolgerà per tutto il mese di settembre 2023. Gli unici requisiti sono l’età, sotto i 35 anni, e il possesso di un titolo di studio (laurea, laurea magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) conseguito in uno degli atenei siciliani, seguenti settori disciplinari: Biotecnologie; Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria dell’Informazione; Ingegneria industriale; Scienze biologiche; Scienze dei Servizi giuridici; Scienze dell’Architettura; Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale; Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; Scienze e Tecniche dell’Edilizia; Scienze e Tecnologie agrarie e forestali; Scienze e Tecnologie chimiche; Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura; Scienze economiche; Scienze geologiche; Architettura e Ingegneria edile-Architettura; Ingegneria chimica; Ingegneria civile; Ingegneria dei Sistemi edilizi; Ingegneria energetica e nucleare; Ingegneria gestionale; Ingegneria meccanica; Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; Scienze chimiche; Scienze dell’Economia; Scienze e Tecnologie forestali ed ambientali; Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio; Scienze economico-aziendali; Giurisprudenza.

Per non lasciarsi sfuggire quest’opportunità, occorre iscriversi entro il 14 luglio 2023 (ore 13) inviando tramite PEC una domanda in carta libera (secondo il modulo B allegato al bando pubblicato sul sito internet www.unict.it) all’indirizzo protocollo@pec.unict.it, indicando nell’oggetto: “Selezione Green Jobs 2023”.