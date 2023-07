Wizz Air, viaggi low cost: dove volare da Catania quest’estate

Wizz Air propone diverse offerte di viaggi low cost: di seguito le più convenienti dall'aeroporto di Catania.

La nota compagnia low cost Wizz Air, che opera anche da e per l’aeroporto Fontanarossa di Catania, offre diverse opportuntà di viaggio a prezzi molto contenuti. Di seguito le tariffe vantaggiose per le destinazioni più affascinanti, per l’Italia e l’estero.

Le destinazioni

Per i viaggiatori interessati a cogliere l’occasione di viaggiare in piena stagione estiva a prezzi più bassi di 50 euro, le offerte di Wizz Air a partire da Catania sono davvero numerose. Infatti, partendo dall’aeroporto Fontanarossa è possible raggiungere diverse mete. Ecco quali e quando partire per poter usufruire di questi prezzi:

Bologna , 2 agosto, da 25 euro;

, 2 agosto, da 25 euro; Milano , 29 luglio, 23 euro;

, 29 luglio, 23 euro; Verona , 26 luglio, 25 euro;

, 26 luglio, 25 euro; Torino , 26 luglio, 28 euro;

, 26 luglio, 28 euro; Milano , 3 agosto, 20 euro;

, 3 agosto, 20 euro; Malta , 21 luglio, 15 euro;

, 21 luglio, 15 euro; Santorini, 31 luglio, 30 euro.

È possibile vedere altre offerte direttamente sul sito della compagnia aerea.